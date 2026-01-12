خامنئي يهاجم ترامب: المتكبر المغرور سيلقى مصير فرعون ونمرود

هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"المتكبر والمغرور"، ومؤكدًا أن مصيره سيكون كمصير الطغاة الذين سبقوه عبر التاريخ.

ونشر خامنئي عبر حسابه الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس"، الإثنين، صورة تُظهر تمثالًا لترامب مجسّدًا بهيئة فرعونية محطّمة، في إشارة رمزية إلى سقوط الطغيان. وقال في تعليقه إن ترامب "يجلس هناك ويتصرف وكأنه يحكم العالم بأسره".

وأضاف المرشد الإيراني أن التاريخ يثبت أن الطغاة والمستبدين، مثل فرعون ونمرود ومن سار على نهجهم، عندما بلغوا ذروة غرورهم وقوتهم، كان سقوطهم حتميًا، مشددًا على أن "هذا الشخص أيضًا سينتهي إلى المصير ذاته".

خيارات عسكرية

وجاءت تصريحات خامنئي في وقت أعلن فيه ترامب أنه يدرس خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، بالتزامن مع تقارير متزايدة عن تشديد السلطات الإيرانية إجراءاتها الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، تعليقًا على سؤال حول ما إذا كانت طهران قد تجاوزت "الخط الأحمر" الذي حدده سابقًا والمتعلق بقتل المتظاهرين: "يبدو أنهم بدأوا يفعلون ذلك".

وأكد ترامب أن إدارته تتابع التطورات "بجدية بالغة"، مشيرًا إلى وجود خيارات "قوية جدًا" قيد الدراسة، قبل أن يختتم بالقول: "سنتخذ قرارًا".

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين سيقدمون لترامب، يوم الثلاثاء، إحاطة حول البدائل المتاحة للتعامل مع إيران، تشمل هجمات إلكترونية وإمكانية تنفيذ عمل عسكري.

رد مباشر

في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد مباشر، مؤكدين أن بلادهم ستستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

ويُذكر أن ترامب كان قد لوّح أكثر من مرة مؤخرًا بإمكانية دعم المحتجين الإيرانيين في حال لجأت السلطات إلى استخدام القوة المميتة ضدهم.

وتشهد إيران منذ 28 ديسمبر الماضي موجة احتجاجات، انطلقت على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، قبل أن تتطور لاحقًا إلى تظاهرات ذات طابع سياسي تطالب بتغيير النظام، فيما اتهمت السلطات الإيرانية كلًا من الولايات المتحدة و(إسرائيل) بالوقوف وراء هذه التحركات بهدف زعزعة استقرار البلاد.

المصدر / وكالات