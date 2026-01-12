ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميًا

تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى، يوم الاثنين، مدعومًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ​ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4600.33 ‌دولار في وقت سابق ‌من الجلسة.

وصعّدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنحو 2% لتصل إلى 4591.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ⁠المعاملات الفورية 4.4% لتصل إلى 83.50 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% ليصل إلى 2338.‍54 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 كانون الأول الماضي.

فيما ارتفع البلاديوم 4.2% ليصل إلى 1892.18 دولار للأونصة.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ⁠31 سنتا لتصل إلى 63.65 دولار للبرميل، كما صعّد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، ليصل إلى 59.42 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ تشرين الأول الماضي.

المصدر / وكالات