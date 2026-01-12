الأرصاد الجوية تُحذِّر: انخفاض على درجات الحرارة ومنخفض جوي عميق مساءً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو يوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا تسقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية وخلال ساعات الليل تمتد الأمطار إلى المناطق الوسطى والجنوبية تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجاً.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفاً، وتسقط أمطار غزيرة تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتساقط البرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات