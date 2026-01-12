يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى عدم التزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي القطاع في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

أعلن مجمع ناصر الطبي، وصول 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن آليات الاحتلال أطلقت النار، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، اغتيال مدير مباحث شرطة خانيونس المقدم محمود أحمد الأسطل إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة المواصي، جنوب قطاع غزة.

وقالت "الداخلية" في بيان مقتضب، يوم الاثنين، إن المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عاماً)، تم اغتياله عقب إطلاق النار عليه من قبل عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي من داخل مركبة كانوا يستقلونها، وفقًا للتحقيقات الأولية.

وأكدت "الداخلية"، أنَّ الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وتعمل على تعقب الجناة.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع وفيات البرد الشديد في مخيمات النزوح إلى 21 شهيداً، بينهم 18 طفلاً، جراء تبعات الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن جميع الضحايا هم من نازحي مخيمات الإيواء القسري، مشيراً إلى أن عدد الوفيات بسبب البرد منذ بدء فصل الشتاء الجاري بلغ (4) وفيات، في ظل غياب وسائل التدفئة، وانعدام المأوى الآمن، ونقص الأغطية والملابس الشتوية، واستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

وحذّر من التداعيات الإنسانية الكارثية لموجات البرد القارس التي تضرب القطاع، في ظل استمرار الحصار الخانق، وما خلّفه ذلك من تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الماضي، سُجل 442 شهيدًا إلى جانب 1236 إصابة بجروح متفاوتة، بالإضافة لانتشال 688 جثمان شهيد من تحت الأنقاض، وفقًا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية اليومي.

المصدر / فلسطين أون لاين