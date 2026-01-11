بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 12 أسيرًا بينهم سيدة من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن 12 أسيرًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 12 أسيرًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء 12 أسيرًا محرَّرين من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم:

١.ساهر بشير السالم الناعوق

٢.غيث عليان محمد أبو عون

٣.حاتم نظير أحمد ثابت

٤.عبد الحميد عبد الحافظ عبد السلام الفرا

٥.محمد جعفر فلاح السندوي

٦.حسن جمال حسن نعمان

٧.عمر عبد الحميد محمود كيشكو

٨.أحمد عمر محمد أبو رزق

٩.إبراهيم إياد إبراهيم صبح

١٠.حسن أيمن علي الهبيل

١١.زياد ممدوح إسليم

١٢.ريم محمد سليمان أبو جزر