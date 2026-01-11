وزير دفاع الصومال: "إسرائيل" تخطط لنقل فلسطينيين إلى "أرض الصومال"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن لدى مقديشيو معلومات تفيد بسعي الاحتلال الإسرائيلي لتهجير فلسطينيين قسرًا إلى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال".

وأكد فقي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن أي اعتراف إسرائيلي بالإقليم الانفصالي اعتداء مباشر على وحدة الأراضي الصومالية، مشددًا على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يملك أي صلاحية قانونية لمنح شرعية لكيان داخل دولة ذات سيادة.

وأشار الوزير إلى أن "إسرائيل" تستغل قيادات انفصالية، رغم إعلان مناطق واسعة عودتها إلى جمهورية الصومال الفدرالية خلال العامين الماضيين.

كما كشف فقي عن مساعٍ إسرائيلية لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة نظرًا لموقعها الإستراتيجي قرب باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب، محذرًا من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة.

وأكد أن بلاده ستتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لرفض هذه الخطوات، مشيدًا بدعم دول عربية وإقليمية، بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لوحدة الصومال، كما ثمّن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم الاعتراف بما يسمى أرض الصومال.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتراف "إسرائيل" رسميًا بما يسمى “جمهورية أرض الصومال” دولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة أثارت ردود فعل رافضة للقرار إقليميًا ودوليًا.

يُذكر أن إقليم "أرض الصومال" أعلن انفصاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، دون أن يحظى بأي اعتراف دولي رسمي، فيما لا تزال الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي يؤكدون وحدة وسيادة الأراضي الصومالية ويرفضون أي اعتراف أحادي بالإقليم.

وحاولت "إسرائيل" مرارًا الدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، لكن دولاً عربية وإسلامية وغربية ترفض هذه الخطوة، وتحذر من تصفية القضية الفلسطينية.

المصدر / الجزيرة نت