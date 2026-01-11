قوات قسد تعلن انسحاب مقاتليها من حلب

أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، عقب أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.

وقالت قسد في بيان إنها توصلت إلى تفاهم بوساطة دولية يقضي بوقف إطلاق النار، وتأمين إخراج القتلى والجرحى والمدنيين العالقين، إضافة إلى المقاتلين، من الحيين باتجاه مناطق شمال وشرق سورية.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من عناصر قسد من حي الشيخ مقصود نحو شمال شرق البلاد.

كما ذكرت هيئة عمليات الجيش السوري أن المقاتلين الذين كانوا متحصنين داخل المستشفى سيُنقلون باتجاه مدينة الطبقة بعد سحب أسلحتهم. في المقابل، نفت قسد في وقت سابق أن يكون هناك انسحاب، مؤكدة أن ما يجري هو إخراج لمدنيين جرى تهجيرهم.

وأكد محافظ حلب عزام الغريب أن المدينة أصبحت خالية تماما من قوات سورية الديمقراطية (قسد) بعد خروج آخر عناصرها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وأوضح الغريب أن آخر مقاتلي قسد غادروا حي الشيخ مقصود على متن حافلات متجهة نحو شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي سيطرت على مستشفى ياسين عقب إخلائه من المسلحين، وتعمل حالياً على تأمين المستشفى ومحيطه.

بدوره، أكد القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي أنه جرى التوصل، بوساطة أطراف دولية، إلى تفاهم يقضي بوقف إطلاق النار، وتأمين إخراج القتلى والجرحى والمدنيين العالقين، إضافة إلى المقاتلين، من حيّي الأشرفية والشيخ مقصود باتجاه شمال شرق سوريا.

وأفاد مصدر أمني بأن نحو 90 مقاتلا من قسد سلموا أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود، وتم نقلهم للتحقيق قبل إحالتهم إلى القضاء.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت الثلاثاء الماضي في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا على الأقل ونزوح نحو 155 ألف شخص، بحسب سلطات حلب، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن اندلاع القتال.

وجاءت هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق وقسد حول تنفيذ اتفاق سابق ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفي أعقاب تحركات دبلوماسية دولية دعت إلى وقف القتال وضبط النفس.

المصدر / وكالات