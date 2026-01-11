الطقس..أجواء باردة ومنخفض جوي عميق الإثنين

تشهد البلاد أجواءً باردة ومتقلبة خلال الأيام المقبلة، مع تأثرها التدريجي بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة، ما ينعكس انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة وتساقطاً واسعاً للأمطار ورياحاً نشطة قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى نحو 70 كيلومتراً في الساعة.

وخلال الساعات القريبة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، فيما تهب الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في ساعات المساء والليل، فيسود طقس غائم جزئياً وشديد البرودة، لا سيما فوق المناطق الجبلية، مع استمرار الرياح الجنوبية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة، وبحر خفيف إلى متوسط الموج.

ويوم الاثنين الموافق يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض على درجات الحرارة. ومع ساعات المساء تبدأ البلاد بالتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تسقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية، تمتد ليلاً إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض الفترات. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، فيما يكون البحر مائجاً.

ويتعمق تأثير المنخفض الجوي يوم الثلاثاء، حيث يسود طقس غائم وبارد إلى شديد البرودة وعاصف، مع انخفاض إضافي ملموس على درجات الحرارة. وتسقط الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، بينما تستمر الرياح الجنوبية الغربية إلى الغربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى نحو 70 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر مائجاً.

أما يوم الأربعاء، فيبقى الجو غائماً إلى غائم جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، مع استمرار فرصة سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. وخلال ساعات الظهيرة يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجاً.

وفي ظل هذه الأحوال الجوية، تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من مخاطر شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة، إضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع موج البحر، داعية إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات الجوية المتلاحقة.

المصدر / فلسطين أون لاين