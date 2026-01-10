إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل بادعاء محاولته تنفيذ عملية دهس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بادعاء محاولته تنفيذ عملية دهس في مدينة الخليل؛ مساء يوم السبت.

ومنعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان إصابة الشاب في منطقة خلة حاضور.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قُتل إسرائيلي وأُصيب 3 آخرون بعمليّة مزدوجة شملت الدهس والطعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، بين مدينتَيّ بيت لحم والخليل، فيما استشهد فلسطينيان برصاص قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، بادّعاء تنفيذها.

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين معًا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1073 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين