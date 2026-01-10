23 قتيلا و104 جرحى حصيلة هجمات "قسد" على حلب

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء يوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء هجمات تنظيم "قسد" على الأحياء السكنية في حلب منذ الثلاثاء إلى 23 قتيلا و104 مصابين.

وقال مدير إعلام مديرية صحة حلب منير المحمد: "بلغ عدد الضحايا جراء استهداف تنظيم قسد للأحياء السكنية منذ يوم الثلاثاء وحتى اليوم السبت الساعة 5 مساء، 23 مدنيا، بينما بلغ عدد الإصابات 104".

وبين المحمد لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "من بين القتلى طفل وأربع سيدات، بالإضافة إلى حالة قنص لطالب طب أسنان".

وأشار إلى أن "معظم المصابين من النساء والأطفال، مع وجود العديد من الحالات الحرجة المهددة بالوفاة في أي لحظة".

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن "تنظيم قسد يستهدف محيط مسجد حذيفة في حي بستان القصر بطائرة مسيرة انتحارية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء، عندما شن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في حلب، ما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابا، ونزوح 165 ألف شخص، وفق حصيلة أولية.

ورد الجيش السوري بإطلاق عملية عسكرية "محدودة"، الخميس، بينما يتنصل التنظيم من تطبيق بنود اتفاق مع الحكومة السورية تم إبرامه في مارس/ آذار 2024، بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرق الفرات.

والسبت، أعلن الجيش السوري وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اعتبارا من الساعة 12:00 تغ، بعد تمشيطه من مسلحي تنظيم "قسد".

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في تصريحات لوكالة "سانا": "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءا من الساعة 03:00 بعد الظهر (12:00 تغ)".

وصعّد التنظيم وتيرة خروقاته الأخيرة للاتفاق عقب اجتماعات الأحد الماضي، في العاصمة دمشق بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، والتي أكدت الحكومة السورية أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

المصدر / الأناضول