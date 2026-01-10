ميدفيديف: روسيا لن تسمح بنشر قوات أوروبية أو أطلسية في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، يوم السبت، إن موسكو لن تسمح بنشر قوات عسكرية أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

وانتقد ميدفيديف في تدوينة عبر منصة شركة "إكس"، تصرفات الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا، مضيفا "الحمقى الذين يحكمون أوروبا يريدون حربا في أوروبا، للمرة الألف، روسيا لن تسمح بوجود أي قوات أوروبية أو تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، إذن لنواجه الحقيقة، هذا ما ستحصلون عليه".

وأرفق ميدفيديف تدوينته بمقطع مصور من الهجوم الروسي على أوكرانيا، يوم الجمعة، باستخدام منظومة صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز "أوريشنيك".

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجوما على أهداف حيوية داخل أوكرانيا باستخدام منظومات صواريخ باليستية من طراز "أوريشنك"، ردا على الهجوم الذي قالت إن أوكرانيا شنته بطائرات مسيرة على المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود.

وكانت أوكرانيا نفت استهداف مقر بوتين بمقاطعة نوفغورود، مشيرة إلى أن موسكو لم تستطع تقديم أدلة تثبت ذلك.

