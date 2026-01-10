صحفيون أتراك يرسمون جدارية إحياء لذكرى زملائهم الشهداء في غزة

أعدت منصة "أنقرة للتضامن مع فلسطين" بالعاصمة التركية أنقرة، جدارية غرافيتي لإحياء ذكرى قتلى الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عامي الإبادة الجماعية.

واجتمع أعضاء في المنصة الأهلية التركية في ساحة "أولوس" وسط أنقرة، ورسم بعضهم جدارية غرافيتي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين القتلى بمناسبة "يوم الصحفيين العاملين" الذي يحتفل به في تركيا يوم 10 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وفي تصريح للأناضول، قال متحدث منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين، منصور أوزدمير إن المنصة تبذل كل جهد من أجل فضح الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين في قطاع غزة.

وأعرب أوزدمير عن تعازيه للصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء تغطيتهم للأعمال الوحشية الإسرائيلية في غزة، قائلا: "بفضلهم، انكشفت الإبادة الجماعية في غزة، ولم تستطع إسرائيل إخفاءها".

ولفت إلى أنه "من بين الدلائل التي تؤكد على ارتكاب الإبادة في غزة هو مقتل 237 صحفيا فلسطينيا أثناء تأديتهم لعملهم الصحفي في القطاع".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استشهد 257 صحفيا فلسطينيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين.

المصدر / الأناضول