فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجمع حقوقي: غزَّة تعيشُ كارثةً حقيقية ولا بدَّ من فتح ممرات إنسانية آمنة

"أرض الأحلام لم تعد تكفي؟.. لماذا يفكر 21% من سكان ألمانيا في الهجرة نهائياً؟

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

"التنمية" تحذر من روابط وهمية تدَّعي تقديم المساعدات

الجيش السوري يعلن السيطرة الكاملة على حي "الشيخ مقصود" بحلب

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ

وفاة طفل رضيع جراء البرد الشديد في غزَّة

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

مستوطنون يسرقون 200 رأس غنم ومركبة شمال رام الله

وفد أمريكي في فنزويلا وترامب يستدعي كبريات الشركات النفطية إلى البيت الأبيض

"التنمية" تحذر من روابط وهمية تدَّعي تقديم المساعدات

10 يناير 2026 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
شاحنة مساعدات على معبر كرم أبو سالم (أرشيفية)

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة المواطنين كافة من التعامل مع أي روابط أو أرقام هواتف أو واتس أو تلجرام إلا بعد التحقق من مصداقيتها عبر مواقع الوزارة الرسمية الصادرة عنها.

وأعلنت الوزارة في بيان، يوم السبت، البدء بحصر الروابط الموثوقة وإتاحة الوصول إليها عبر بوابة المنظومة الوطنية الموحدة للإغاثة والإعلانات الرسمية، وهناك بعض الروابط منشأها خارج فلسطين وذات أهداف غير وطنية.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرًا للانتشار الواسع والكبير لروابط تسجيل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإنسانية.

وأضافت "أنه ومن خلال متابعتها لتلك الروابط ومقارنتها بكمية المساعدات المقدمة، تبين أن بعض الروابط تعود لمؤسسات وهمية لا وجود لها، ومعظم الروابط تطلب بيانات متوفرة مسبقا لدى جهات الاختصاص".

وأشارت الوزارة إلى أن كثير من الروابط تطلب نفس البيانات بشكل متكرر من المواطنين، وبعض المواقع تقوم باحتيال مالي على الأسر وسرقة حساباتهم المالية، كما أن بعض الروابط تقوم بطرح أسئلة ليس لها علاقة بالخدمات الإنسانية.

وأكدت أن بعض الروابط انتهكت خصوصية الأسر وخاصة النساء، وبعضها تقوم بجمع بيانات المواطنين دون تقديم خدمات ملموسة فقط بهدف إظهار أنها تعمل.

ونوهت إلى إدراج روابط المؤسسات الفعالة لتكون موثوقة ومتاحة لجمهور المواطنين على مواقع الوزارة الرسمية.

وشددت الوزارة على أنه يمنع قيام أي مؤسسة بإعلان عن رابط جمع بيانات للمواطنين إلا بعد إبلاغ وحدة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية وأخذ الموافقة بالخصوص.

وطالبت الوزارة أي مواطن بالإبلاغ أو الاستفسار عن أي موقع عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها، او رابط المنظومة الوطنية لتحديث البيانات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #وزارة التنمية الاجتماعية #تقديم المساعدات #روابط تقديم المساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة