"التنمية" تحذر من روابط وهمية تدَّعي تقديم المساعدات

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة المواطنين كافة من التعامل مع أي روابط أو أرقام هواتف أو واتس أو تلجرام إلا بعد التحقق من مصداقيتها عبر مواقع الوزارة الرسمية الصادرة عنها.

وأعلنت الوزارة في بيان، يوم السبت، البدء بحصر الروابط الموثوقة وإتاحة الوصول إليها عبر بوابة المنظومة الوطنية الموحدة للإغاثة والإعلانات الرسمية، وهناك بعض الروابط منشأها خارج فلسطين وذات أهداف غير وطنية.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرًا للانتشار الواسع والكبير لروابط تسجيل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإنسانية.

وأضافت "أنه ومن خلال متابعتها لتلك الروابط ومقارنتها بكمية المساعدات المقدمة، تبين أن بعض الروابط تعود لمؤسسات وهمية لا وجود لها، ومعظم الروابط تطلب بيانات متوفرة مسبقا لدى جهات الاختصاص".

وأشارت الوزارة إلى أن كثير من الروابط تطلب نفس البيانات بشكل متكرر من المواطنين، وبعض المواقع تقوم باحتيال مالي على الأسر وسرقة حساباتهم المالية، كما أن بعض الروابط تقوم بطرح أسئلة ليس لها علاقة بالخدمات الإنسانية.

وأكدت أن بعض الروابط انتهكت خصوصية الأسر وخاصة النساء، وبعضها تقوم بجمع بيانات المواطنين دون تقديم خدمات ملموسة فقط بهدف إظهار أنها تعمل.

ونوهت إلى إدراج روابط المؤسسات الفعالة لتكون موثوقة ومتاحة لجمهور المواطنين على مواقع الوزارة الرسمية.

وشددت الوزارة على أنه يمنع قيام أي مؤسسة بإعلان عن رابط جمع بيانات للمواطنين إلا بعد إبلاغ وحدة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية وأخذ الموافقة بالخصوص.

وطالبت الوزارة أي مواطن بالإبلاغ أو الاستفسار عن أي موقع عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها، او رابط المنظومة الوطنية لتحديث البيانات.

المصدر / فلسطين أون لاين