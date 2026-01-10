طقس فلسطين: بارد إلى شديد البرودة وزخات متفرقة من الأمطار

فلسطين أون لاين

10 يناير 2026 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
ظروف صعبة داخل خيام النزوح جراء اهترائها في ظل تعنت الاحتلال في إدخال الخيام والمساعدات اللازمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن يكون الجو غائما إلى غائم جزئي باردا إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

