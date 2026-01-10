الأرجنتين: بمشاركة البديل الثوري الفلسطيني تحرّكات شعبية تندِّد بالعدوان الأميركي على فنزويلا

شهدت مدينة روساريو الأرجنتينية تحرّكًا جماهيريًا واسعًا شاركت فيه "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل" ومنظمات نقابية واجتماعية وحقوقية وأحزاب سياسية، تنديدًا بالتدخّل العسكري والاقتصادي الذي تنفّذه الولايات المتحدة ضدّ جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأكد المشاركون في التحرك رفضهم لما وصفوه بـ«المهزلة» المسماة الحرب على المخدّرات، وبالادعاءات الأميركية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرين أنّ هذه الذرائع تُستخدم لتبرير عدوان مفتوح يستهدف الشعوب المقاومة وسيادتها الوطنية.

وأشار البيان الصادر عن الفعاليات إلى أنّ العدوان الأميركي يأتي في سياق سياسة إمبريالية توسّعية متواصلة، تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها في عدد من دول المنطقة والعالم، من فلسطين إلى سوريا ولبنان وإيران واليمن والعراق، وما يرافق ذلك من عنف ونهب وفرض أنظمة تابعة.

وأوضح المنظمون أنّ التحرك في روساريو تزامن مع فعاليات تضامنية في عدد من المدن الأرجنتينية، تأكيدًا على أنّ الشعب الفنزويلي ليس وحيدًا في مواجهة هذا العدوان، وعلى تضامن شعوب أميركا اللاتينية والكاريبي مع فنزويلا.

وطالب المشاركون بوقف التصعيد العسكري فورًا، واحترام سيادة فنزويلا وحقها في تقرير مصيرها، والإفراج الفوري عن الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو والنائبة سيليا فلوريس، معتبرين أنّ استهداف القيادة الفنزويلية يندرج ضمن محاولات السيطرة على الثروات الاستراتيجية للبلاد، ولا سيما النفط والمعادن.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة تصعيد النضال الشعبي والثوري في مواجهة السياسات الإمبريالية، ورفض الحياد أمام ما وصفه بتصاعد العدوان الأميركي في المنطقة والعالم.





المصدر / فلسطين أون لاين