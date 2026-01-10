أردوغان: الشعب الفلسطيني يحافظ على روح المقاومة مهما كانت الظروف

وجَّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاعره التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذين "يحافظون على روح المقاومة والنهضة مهما كانت الظروف".

وتمنى أردوغان الرحمة لأرواح أكثر من 71 ألف فلسطيني استُشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن يجعل مثواهم الجنة.

وقال: "من هنا أوجّه مشاعري التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحاول التشبث بالحياة في برد الشتاء القارس بإمكانات شديدة المحدودية، ويحافظ على روح المقاومة والنهضة مهما كانت الظروف".

وأشار إلى أوضاع الأطفال والأمهات على وجه الخصوص داخل الخيام في الظروف الشتوية تحت الأمطار والوحل في غزة.

وشدد أردوغان على أن تركيا تريد إرسال منازل مسبقة الصنع إلى هؤلاء الفلسطينيين، وتعمل على إشراك الأمم المتحدة ودول الغرب في هذا الصدد.

وتابع: "لكن الفرعون المسمى نتنياهو لا يهتم أصلا بهذه الأمور على الإطلاق، ولا يقبل بها".

ومستشهدا بالآية الكريمة من سورة آل عمران: "ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين"، قال الرئيس التركي إن "هذا الأمر أيضا سيحين وقته وساعته بإذن الله".

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 439، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,223، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 688 شهيدًا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن الإحصائية التراكمية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وصلت إلى 71,409 شهداء،و171,304 إصابات.



المصدر / وكالات