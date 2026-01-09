الصحة بغزة: 14 شهيدًا و17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 14 شهيدًا و17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 439، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,223، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 688 شهيدًا.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الإحصائية التراكمية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وصلت إلى 71,409 شهداء،و171,304 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين