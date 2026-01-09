تفجير منزل وسلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني

فلسطين أون لاين

09 يناير 2026 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من قصف الاحتلال على الجنوب اللبناني

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، منزلًا في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان، بعد أن توغل بقوة برية عبر الحدود.

وأفاد مراسل قناة المنار اللبنانية، بأن “قوات العدو عمدت فجر اليوم الجمعة إلى نسف أحد المنازل المتضررة جزئيًا في حي البيادر جنوب شرق بلدة يارون، وذلك بعد توغله لأكثر من ألف وخمسمئة متر”.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة كسارة العروش في مرتفعات الريحان، وغارة أخرى على جرود بريتال في البقاع.

وكما شن الاحتلال ثلاثة غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراني

كما عمدت قوات الاحتلال مساء الخميس إلى إطلاق قذيفة ضوئية حارقة قرب حديقة بلدة مارون الراس ما أدى إلى اشتعال حريق.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال خرق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 عبر غارات شبه يومية، واستمرار احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

