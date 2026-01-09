المرشد الأعلى الإيراني: لن نتسامح مع "المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب"

اتّهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عددًا ممن أسماهم بـ"مثيري الشغب" بمحاولة إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تدمير الممتلكات العامة.

وقال خامنئي، إن هؤلاء "يحطمون شوارعهم من أجل إسعاد رئيس دولة أخرى"، مؤكدًا أن إيران لن تتسامح مع "المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب".

واعتبر أن "يد أميركا ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يوما التي شنتها على إيران".

ودعا خامنئي في كلمة، ترمب إلى التركيز على المشاكل الداخلية في بلاده، ومؤكدًا أنّ إيران لن تتراجع قيد أنملة عن مبادئها ولن تتحمّل وجود عملاء فيها، داعيًا الإيرانيين إلى الوحدة.

ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني -اليوم الجمعة- مرة تقريرا عن الاحتجاجات وتحدث فيه عن وقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن "عملاء إرهابيين" تابعين للولايات المتحدة و"إسرائيل" أشعلوا الحرائق وأثاروا العنف.

المصدر / فلسطين أون لاين