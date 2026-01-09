طقس فلسطين: منخفض جوي ماطر وعواصف رعدية

تتأثر البلاد يوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوبة بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم / ساعة والبحر مائجا.

في ساعات المساء والليل يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم / ساعة والبحر مائجا.

ويوم غد السبت أوضحت دائرة الأرصاد ان يكون الجو غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف بارداً خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

