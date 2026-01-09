شهداء وإصابات في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

ارتقى شهداء وأصيب آخرون، في خروقات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ صباح أمس الخميس، عقب استهدافه خيام إيواء ومدارس تؤوي نازحين وعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 14 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وإصابة آخرين في خروقات الاحتلال على قطاع غزة منذ صباح أمس الخميس.

شن طيران الاحتلال الحربي، صباح يوم الجمعة، سلسلة غارات متزامنة مع قصف مدفعي على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه الأحياء الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية أن طيران الاحتلال استهدف بركسًا ومنزلًا في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول 3 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة بلوك سي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

واستُشهد مواطن وأُصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال خيمةً تؤوي نازحين في منطقة العطار غربي خان يونس. كما أُصيب 3 مواطنين إثر إلقاء قوات الاحتلال قنابل على مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وارتقى شهيد وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

كما استشهد 4 مواطنين وأُصيب آخرون جراء انفجار طائرة مسيّرة انتحارية إسرائيلية بخيمة نازحين في شارع 5 بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثامين 4 شهداء و3 مصابين، بينهم حالة خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين لعائلة العبادلة في شارع 5 بمواصي خان يونس.

واستشهدت طفلة برصاص آليات للاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استشهد شاب بعد أن ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في منطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمال غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على غزة استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، ودمار هائل طاول نحو 90% من البنى التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين