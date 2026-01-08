فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 آلاف جثمان تحت الأنقاض يمكن انتشالها خلال ثلاثة أشهر إذا توافرت المعدات

إسبانيا تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين

روسيا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم من (إسرائيل)

"انتهاكاتٌ متواصلة".. 4 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين في خانيونس

(4) شهداء في غزة .. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

أرقام قياسية للاستيطان في 2025.. هكذا تعيد (إسرائيل) رسم خريطة الضفة الغربية

تهجير 20 عائلة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا

"نادي الأسير": أكثر من 650 حالة اعتقال و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري

إصابة صحفيين بالاختناق خلال اعتداءات الاحتلال في نابلس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إسبانيا تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين

08 يناير 2026 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
...
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الخميس، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين، عند توافر الظروف المناسبة.

وقال سانشيز، خلال حفل استقبال أقيم في مدريد لسفراء إسبانيا بمناسبة العام الجديد، إنه سيقترح على البرلمان الإسباني نشر قوات حفظ سلام في فلسطين عندما تتضح آليات المضي قدمًا في جهود التهدئة".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده لن تنسى فلسطين وقطاع غزة، مضيفًا: "ينبغي على إسبانيا أن تشارك بفعالية في إعادة بناء الأمل في فلسطين. الوضع هناك لا يزال غير محتمل".

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وآمنة تمثل الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، لما لها من أهمية جيوسياسية وجيوستراتيجية كبيرة بالنسبة لأوروبا وإسبانيا.

ويأتي هذا الموقف في سياق سياسة مدريد الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ كانت الحكومة الإسبانية قد اعترفت بدولة فلسطين في أيلول عام 2024، وتُعد من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأغلبية الأصوات، مشروع قرار أميركي يقضي بإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ويأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ 8 أكتوبر 2023، غير أن الاحتلال واصل خرق الاتفاق مرارًا، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في وقت تواصل فيه "تل أبيب" تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وربطه بشروط إضافية.

#إسبانيا #الحرب على غزة #قوات حفظ السلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة