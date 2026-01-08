إسبانيا تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الخميس، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين، عند توافر الظروف المناسبة.

وقال سانشيز، خلال حفل استقبال أقيم في مدريد لسفراء إسبانيا بمناسبة العام الجديد، إنه سيقترح على البرلمان الإسباني نشر قوات حفظ سلام في فلسطين عندما تتضح آليات المضي قدمًا في جهود التهدئة".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده لن تنسى فلسطين وقطاع غزة، مضيفًا: "ينبغي على إسبانيا أن تشارك بفعالية في إعادة بناء الأمل في فلسطين. الوضع هناك لا يزال غير محتمل".

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وآمنة تمثل الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، لما لها من أهمية جيوسياسية وجيوستراتيجية كبيرة بالنسبة لأوروبا وإسبانيا.

ويأتي هذا الموقف في سياق سياسة مدريد الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ كانت الحكومة الإسبانية قد اعترفت بدولة فلسطين في أيلول عام 2024، وتُعد من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأغلبية الأصوات، مشروع قرار أميركي يقضي بإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ويأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ 8 أكتوبر 2023، غير أن الاحتلال واصل خرق الاتفاق مرارًا، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في وقت تواصل فيه "تل أبيب" تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وربطه بشروط إضافية.