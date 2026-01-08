تهجير 20 عائلة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا

فلسطين أون لاين

08 يناير 2026 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
اضطرت العائلات إلى مغادرة مساكنها ومصادر رزقها خوفاً على سلامتها، في ظل غياب أي حماية

أُجبرت نحو 20 عائلة على الرحيل قسراً من الجهة الشمالية لتجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين المتكررة وما رافقها من اعتداءات وتهديدات مباشرة.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في بيان صحفي، يوم الخميس، أن العائلات المهجّرة تنتمي إلى عائلات العمرين "الكعابنة"، وقد اضطرت إلى مغادرة مساكنها ومصادر رزقها خوفاً على سلامتها، في ظل غياب أي حماية، واستمرار سياسة الضغط والترهيب الهادفة إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

وأكد مليحات أن ما يجري في تجمع شلال العوجا يأتي ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار، وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

