اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، عددا من المواطنين، خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش منازل واعتقالات ميدانية، واستهداف ذوي شهداء وأسرى، إلى جانب اعتقال صحفي ومحررين وفتية.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال عدلي فخري الأخرس، والد الشهيد إلياس الأخرس، ونجله يزن، عقب اقتحام شقتهم في الحارة الشمالية بالمدينة، كما اعتقلت الشاب حسام أحمد ناصيف من الحي الجنوبي، والشاب علاء عبد اللطيف من بلدة فرعون جنوب شرق المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مروان حرز الله بعد اقتحام منزله في بلدة بيت إيبا غرب المدينة، واعتقلت الفتى كرم عويس (16 عامًا) من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب ظافر أبو حويلة من منزله في مخيم بلاطة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر شادي غازي أبو صويص من قرية رمانة غرب المدينة، وهو والد الأسير طه أبو صويص، واعتقلت الشقيقين عبد الله وعبد المنعم رياض زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب اقتحام مخيم العروب شمال المحافظة، وهم: إسماعيل تيسير رشدي، يوسف فضل القيق، وهشام جبر الطيطي.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب همّام البرغوثي ووالدته منى البرغوثي، وهي أسيرة محررة أفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، عقب اقتحام منزلهم في قرية عابود، كما اعتقلت الفتى محمد عمار أمين عواودة من قرية دير دبوان شرق المدينة.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن تصعيد استهداف الصحفيين وذوي الشهداء والأسرى المحررين والفتية يعكس سياسة انتقامية ممنهجة، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ومحمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاتها القانونية والإنسانية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى