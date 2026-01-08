فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لماذا يتعمَّد الاحتلال فرض التعتيم الإعلامي على هجمات المستوطنين في الضفة والداخل المحتلّ؟

بعد السابع من أكتوبر.. تغييرات إسرائيلية شاملة تعيد رسم تخطيط المساكن وسوق العقارات

طقس فلسطين الخميس 8 يناير

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

مرضى بلا علاج.. حرب الإبادة والحصار يدفعان النظام الصحي في غزة إلى الهاوية

سوريا الجريحة داخل حظيرة التطبيع

أبو عبيدة.. حين يغلب اللقب الاسم ويفرض الرفع

عُمر.. أنين رضيع في انتظار سفر يُنهي معاناته ويُعيده إلى الحياة

"انتهاكاتٌ متواصلة".. شهيدة في قصف الاحتلال شمال قطاع غزَّة

أبو ارشيد لـ "فلسطين أون لاين": "إسرائيل" تعرقل الانتقال للمرحلة الثانية والضمانة الأمريكية "متواطئة"

"تحذيراتٌ من تدهور الاستجابة الإنسانية"

"أوتشا": نقص الوقود يهدِّد حياة المرضى والجرحى في غزَّة

08 يناير 2026 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
...
: نقص الوقود والطرق المغلقة يؤثران سلبًا على الاستجابة الإنسانية بغزة

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اتابع للأمم المتحدة (أوتشا)،  من أن نقص الوقود وإغلاق الطرق يؤديان إلى إبطاء الاستجابة الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة.

وأوضح مكتب "أوتشا"، أمس الأربعاء، أنه ورغم استئناف شحنات الوقود، لكن ما تزال قيود الوصول المستمرة والازدحام والفجوات في التخزين تزيد من التكاليف وتؤخر المساعدات.

وانعكست القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود، بشكل خطير على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من أوضاع إنسانية كارثية.

واضطر عددًا من المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة إلى تقليص خدماتها أو توقيف العمل كلياً في فترات متكررة بسبب نقص أو نفاد الوقود، ما أدى إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والجرحى.

يأتي ذلك ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين 2025، ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #أوتشا #إغلاق المعابر #نقص الوقود #الحصار على غزة #نقص المساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة