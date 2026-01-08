"أوتشا": نقص الوقود يهدِّد حياة المرضى والجرحى في غزَّة

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اتابع للأمم المتحدة (أوتشا)، من أن نقص الوقود وإغلاق الطرق يؤديان إلى إبطاء الاستجابة الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة.

وأوضح مكتب "أوتشا"، أمس الأربعاء، أنه ورغم استئناف شحنات الوقود، لكن ما تزال قيود الوصول المستمرة والازدحام والفجوات في التخزين تزيد من التكاليف وتؤخر المساعدات.

وانعكست القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود، بشكل خطير على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من أوضاع إنسانية كارثية.

واضطر عددًا من المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة إلى تقليص خدماتها أو توقيف العمل كلياً في فترات متكررة بسبب نقص أو نفاد الوقود، ما أدى إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والجرحى.

يأتي ذلك ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين 2025، ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين