"انتهاكاتٌ متواصلة".. 4 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين في خانيونس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية، في مشهد يوثق خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحدث التطورات، أعلنت مصادر طبية، استشهاد 4 مواطنين وإصابات، بانفجار مُسيّرة انتحارية إسرائيلية بخيمة نازحين في شارع 5، بمنطقة مواصي خان يونس، جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر محلية، بأن طائرة انتحارية "إسرائيلية" قصفت خيمةً لنازحين من عائلة "الفرا"، في شارع 5 بمواصي خان يونس، جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد مواطنين بينهم أطفال أشلاء وعدد من الجرحى.

أفادت مصادر طبية، صباح يوم الخميس، باستشهاد الطفلة همسة نضال حوسو (11 عامًا) برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مستشفى حمد شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من جيش الاحتلال باتجاه الأهالي شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، إصابة امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها جنوب غربي مدينة خان يونس.

كما أصيب طفل بنيران جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما سجلت مستشفيات قطاع غزة الليلة الماضية شهيدين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "علوان" في شارع يافا بحي التفاح.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن شهيدين ارتقيا جراء قصف إسرائيلي، استهدف شقة سكنية داخل منزل يعود لعائلة "علوان" بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأضاف بصل، أن الطواقم تعاملت مع إخماد حريق اندلع جراء الاستهداف لمنزل عائلة "علوان" في حي التفاح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي خانيونس وإطلاق نار متواصل.

ومن جهته، أكد محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية يدفع غزة نحو انهيار كامل ومجهول، في وقت تتآكل فيه مقومات الحياة الأساسية بشكل متسارع.

وأفاد أبو عفش، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة، بينهم مرضى الضغط والسكري وأمراض القلب والكلى، يواجهون أوضاعًا صحية بالغة الخطورة نتيجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، وتعذر إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة، وتراجع القدرة على تقديم الرعاية الطبية حتى في القطاع الخاص، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وحذر من تسجيل وفيات يومية في صفوف الأطفال والنساء والمرضى، نتيجة توقف العمليات الجراحية ومنع التحويلات العلاجية إلى الخارج.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات اليومية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر 2025، والذي أنهى حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي واستمرت قرابة عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين