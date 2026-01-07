بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

فلسطين أون لاين

07 يناير 2026 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
وصول 10 أسرى محرَّرين من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، عن 10 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 10 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء 10 أسرى محرَّرين من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم:

1.جهاد إسماعيل يوسف الغندور — 35 عامًا
2.سميح أيمن محمد حسين — 25 عامًا
3.صلاح عطية صلاح ابوشمالة — 41 عامًا
4.موسى رفيق موسى النواجحة — 30 عامًا
5.عبد الرؤوف عزات أحمد السلطان — 26 عامًا
6.باسم شحده جبر النويري — 44 عامًا
7.محمد رشاد رجب الهسي — 33 عامًا
8.محمود رشاد رجب الهسي — 18 عامًا
9.محمد أحمد خليل طلبة — 43 عامًا
10.إبراهيم محمود عطية صالحة

