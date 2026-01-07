غزَّة... أكثر من 350 ألف مريض مزمن يواجهون خطر الموت

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية يدفع غزة نحو انهيار كامل ومجهول، في وقت تتآكل فيه مقومات الحياة الأساسية بشكل متسارع.

وأفاد أبو عفش، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن أكثر من 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة، بينهم مرضى الضغط والسكري وأمراض القلب والكلى، يواجهون أوضاعًا صحية بالغة الخطورة نتيجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، وتعذر إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة، وتراجع القدرة على تقديم الرعاية الطبية حتى في القطاع الخاص، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وحذر من تسجيل وفيات يومية في صفوف الأطفال والنساء والمرضى، نتيجة توقف العمليات الجراحية ومنع التحويلات العلاجية إلى الخارج.

وأكد مدير الإغاثة بغزة، أن توقف دعم المؤسسات الدولية للطواقم الطبية الفلسطينية سيقود إلى انهيار شامل، مطالبًا بتحرك عاجل وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية ومنع مقومات الحياة داخل القطاع، مشددًا على أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان قسرًا نحو التهجير، عبر استهداف القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي.

ولفت أبو عفش إلى أن ما يُعرف بآلية "التنسيق" تحوّل إلى عائق روتيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يسمح إلا بدخول قاطرة واحدة من أصل كل عشر منذ أكثر من 11 شهرًا، رغم جاهزية القوافل والمستلزمات لدى المؤسسات الإغاثية.