مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوبي نابلس

هاجم مستوطنون فجر يوم الأربعاء، مركبات المواطنين قرب قرية مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب الشارع الالتفافي المحاذي للقرية، الأمر الذي أدى لإلحاق أضرارا في بعضها.

وأضاف، أنه عقب هجوم المستوطنين اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منازل عددا من المواطنين القريبة من المنطقة وعبثت بمحتوياتها.

وتتصاعد هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

ووثق مركز معلومات فلسطين – معطى – (81887) انتهاكاً خلال عام 2025، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والصحة، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.



المصدر / فلسطين أون لاين