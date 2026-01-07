طقس فلسطين الأربعاء 7 يناير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا باردًا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم الخميس المقبل غائمًا جزئيًا باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوبة بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة وعاصفًا.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تشتد غزارتها اعتبارًا من ساعات الظهيرة، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانًا.

المصدر / وكالات