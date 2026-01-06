فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن خيوط قضية أطفال المختفين قسرا في سوريا

محمد... الجسد المشلول الذي لم ينجُ من القيد والتعذيب

خروقات الاحتلال تتواصل.. شهيد بخان يونس واعتقال صيادين من بحر غزة

كرافانات غزة… مأوى مؤقت وكرامة مؤجلة

أذربيجان تحسم موقفها بشأن المشاركة في قوات دولية بغزة

أبو سلمية: فقدنا نصف مرضى غسيل الكلى ونواجه وفيات يومية

"مستشفى الكويت" بخانيونس يعلن توقف العمليات الجراحية للأسبوع الثالث

آلية تشغيل معبر رفح… التفاف على اتفاق 2005 وإعادة إنتاج للاحتلال

"أسطول الصمود" يطلب من مصر السماح بعبور مساعدات إلى غزة

اقتصاد غزة النازف: فقر مدقع وبطالة قياسية وانعدام الأمن الغذائي

الصحة العالمية: إنفلونزا الطيور تعاود الظهور في "إسرائيل" والهند

06 يناير 2026 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" والهند أبلغتا عن تفش جديد لإنفلونزا الطيور، في أحدث مؤشر على استمرار انتشار المرض عالميا وتأثيره على قطاع الدواجن والأمن الغذائي.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى في مزرعة شمالي البلاد، في أول حالة تُسجل منذ عام.

وأوضح التقرير أن التفشي أصاب مزرعة تضم نحو 2000 بطة، وهو ما أدى إلى نفوق 90 طائرا، وإعدام باقي الطيور في إجراء احترازي.

وفي السياق نفسه، أفادت المنظمة بأن الهند أبلغت عن 11 حالة تفش لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع بولاية كيرالا جنوبي البلاد الشهر الماضي.

وبحسب السلطات الهندية، تسبب الفيروس في نفوق نحو 54 ألفا و100 طائر، معظمها من البط، إضافة إلى إعدام أكثر من 30 ألف طائر آخر ضمن الإجراءات الوقائية.

ويثير استمرار تفشي إنفلونزا الطيور قلق الحكومات وصناعة الدواجن عالميا، بعد أن أدى المرض في السنوات الماضية إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن زيادة احتمالات انتقال العدوى إلى البشر.

المصدر / الجزيرة نت
#إسرائيل #الهند #انفلونزا الطيور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة