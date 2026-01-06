أبو سلمية: فقدنا نصف مرضى غسيل الكلى ونواجه وفيات يومية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تمر بمرحلة شديدة الخطورة، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار تسجيل وفيات يومية.

وقال أبو سلمية، في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن نحو 50% من مرضى غسيل الكلى فقدوا حياتهم، نتيجة نفاد أكثر من 70% من أدويتهم، فيما يواجه مرضى السرطان نقصًا خطيرًا في العلاجات يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى، أن انخفاض الإصابات الناتجة عن القصف قابله ارتفاع كبير في الحالات المرضية، بفعل انتشار فيروس إنفلونزا حاد يضرب الأطفال دون العام وكبار السن والحوامل، مما تسبب بضغط غير مسبوق على أقسام الطوارئ.

وذكر أبو سلمية، أن أقسام الطوارئ تعمل تحت ضغط غير مسبوق مع تزايد أعداد المرضى، فيما تعمل المستشفيات بطاقة تفوق 150% من قدرتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأوضح أن أكثر من 55% من الأدوية الأساسية و70% من المستلزمات الطبية غير متوفرة، مشيرًا إلى أن بعض التخصصات الطبية تعاني عجزًا يتجاوز 100%، ما يعيق تقديم العلاج حتى للحالات الطارئة.

ولفت إلى توقف عشرات الآلاف من العمليات الجراحية بسبب منع إدخال مستلزمات أساسية، خصوصًا في جراحات العظام والصدر والأوعية الدموية.

وبيّن أبو سلمية، أن ما يدخل من أدوية لا يتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي، وبعضه لا يتلاءم مع طبيعة الحالات الحرجة.