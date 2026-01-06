الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجدداً بريف القنيطرة

توغّل رتل لقوات الاحتلال الإسرائيلي يضم 12 آلية عسكرية في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، في انتهاك جديد للأراضي السورية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال فتشت عدداً من المنازل في القرية، وعرضت على الأهالي مساعدات غذائية، لكنهم رفضوها.

وكانت قوة تابعة لجيش الاحتلال قد توغلت مساء الجمعة الماضية باتجاه موقع عسكري مهجور بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا

ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تنفك "إسرائيل" عن التدخل في جنوب سوريا عسكريا، سواء عبر احتلال الأراضي أو التوغل فيها. إذ -فور سقوط نظام المخلوع بشار الأسد– احتلت المنطقة العازلة وجبل الشيخ.

