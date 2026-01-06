شن الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية ونفذ قصفًا مدفعيًا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان في عدة مناطق بالقطاع، في مشهد يوثق خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها في المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصلدر صحفية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف في مناطق سيطرته شمالي القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات تجاه شمال قطاع غزة، بينما واصلت مدفعيّة الاحتلال قصفها شرقيّ مدينة غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين في غزة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صيادين اثنين بعد إطلاق زوارق الاحتلال النار على مراكب الصيادين قبالة مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، مشيرةً إلى أن الصيادين هما: الشقيقين زهير ومحمد أحمد محسن.

كما اعتقلت عماد جلال القرعان، أحمد سمير المسارعي، محمد وائل صلاح، عقب الهجوم عليهم في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة، أمس الاثنين، تعليق نداءات الاستجابة لإزالة الأخطار من المباني المتضررة من القصف، بسبب نفاد معظم كميات البنزين وتلف كثير من المعدات المتوفرة في المحافظات، والتي هي أصلا قليلة جدا ومحدودة، ولم تكن تلبي أدنى مستوى للاستجابة بما لا يتعدى 30% من إجمالي النداءات.

\وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي "اليوم لدينا نحو 1560 نداء استغاثة معلقًا لمباني متضررة من القصف الإسرائيلي، ومطالبون بإزالة الخطر عنها، لكننا للأسف الشديد غير قادرين على تلبية الاستجابة وإزالة الخطر، بسبب نفاذ معظم كميات البنزين وتلف كثير من المعدات المتوفرة في المحافظات".

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، تسجيل استشهاد 422 فلسطينيًا، إضافة إلى إصابة 1,189 آخرين، منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها خلال هذه الفترة 684 شهيدًا.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 71,388 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171,269 جريحًا.

ومن جهته، قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن الاحتلال الإسرائيلي هاجم خيام النازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بذريعة وجود شخص "خطط" لتنفيذ عملية ضد قواته، ما أسفر عن اتقاء شهيدين وإصابة عدد من المواطنين.

وأضاف نعيم، في تصريح صحافي، عبر منصته على "تليجرام"، أن الاحتلال يسعى إلى محاسبة الناس على نوايا مزعومة يدّعيها كذبًا بـ "عربدة واضحة”، مشيرًا إلى أن ما يجري يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين العزل.





المصدر / فلسطين أون لاين