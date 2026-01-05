مادورو يساق مكبلا لمحكمة أميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات

متابعة/ فلسطين أون لاين

مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة تحت حراسة أمنية مشددة، حيث ظهر مكبّل اليدين أثناء نقله إلى قاعة المحكمة، وفق ما أظهرته لقطات بثتها وسائل إعلام أميركية.

وبحسب المشاهد، ظهر مادورو داخل سيارة محاطة بعناصر أمنية، قبل أن تتوقف في موقع محصّن، حيث جرى نقله وزوجته إلى مروحية خصصت لإيصالهما إلى المحكمة في مانهاتن.

وبعد دقائق قليلة، وصلت المروحية، حيث ترجل منها مادورو وزوجته، ليتم نقلهما مباشرة إلى مركبة عسكرية مصفحة. وتحرك الموكب وسط حراسة أمنية مشددة، شملت انتشارا كثيفا لعناصر الأمن، في اتجاه المحكمة.

وخلال الجلسة، أنكر مادورو التهم الموجهة إليه في قضية تتعلق بما تصفه واشنطن بـ"الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات"، مؤكدًا أمام المحكمة أنه غير مذنب وأنه لا يزال الرئيس الشرعي لفنزويلا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز وشبكة NBC الأميركية.

ووفق لائحة الاتهام الأميركية، يواجه مادورو أربع تهم رئيسية، تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات، والتآمر لتهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى حيازة واستخدام أسلحة آلية في إطار نشاط إجرامي منظم.

وفي الجلسة ذاتها، نفت زوجته سيليا فلوريس التهم الموجهة إليها في قضية تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به رويترز، في حين ينتظر أن تحدد المحكمة خلال الأيام المقبلة مواعيد الجلسات اللاحقة ومسار القضية القضائي.