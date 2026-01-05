جيش الاحتلال ينشر "الكتيبة التكتيكية" على الحدود مع مصر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال، عزّز خلال الفترة الأخيرة انتشاره العسكري على الحدود مع مصر، عبر نشر وحدات دفاع جوي تابعة لسلاح الجو، بزعم مواجهة تصاعد محاولات تهريب الطائرات المسيّرة.

وذكرت منصة makorrishon أن الاحتلال دفع بوحدة جوية متخصصة أُنشئت حديثًا، لتوفير حماية تكتيكية قصيرة المدى على امتداد الحدود، وبالقرب من القوات البرية المنتشرة هناك.

وبحسب التقرير، فإن تشكيل هذه الوحدة جاء في أعقاب ما تصفه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بـ "دروس مستفادة" من تطور استخدام المسيّرات في عدة ساحات، حيث تتركز مهامها على رصد واعتراض الأهداف الجوية الصغيرة ومنخفضة البصمة.

وأضافت المنصة أن جيش الاحتلال يتكتم على طبيعة وحجم الوسائل التي نُشرت فعليًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في التعاطي مع ملف المسيّرات، في ظل قيود سياسية وأمنية تحدّ من حرية عمله خارج الحدود، خاصة مع دول ترتبط معه باتفاقيات سلام، مثل مصر والأردن، مقابل استمرار عملياته العدوانية في قطاع غزة.