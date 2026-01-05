مصر: طالب يقتل زميله بدافع الغيرة من تفوقه الدراسي

شهدت قرية ميت العطار بمركز بنها في محافظة القليوبية شمال القاهرة، ليلة رأس السنة، جريمة مروعة راح ضحيتها طالب في الصف الثالث الثانوي، بعد أن تعرض للطعن على يد زميله بسبب الغيرة من تفوقه الدراسي، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية اليوم الاثنين.

وأفاد أصدقاء المجني عليه، محمد ياسر، بأن الأخير كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه، بينهم المتهم محمود أ، خلال احتفالات رأس السنة. وبعد مغادرة الأصدقاء لمنازلهم، عاد المتهم إلى منزل الضحية مستدعياً إياه للخروج، قبل أن يقوده إلى مبنى قيد الإنشاء في القرية، حيث وقع الاعتداء الذي أودى بحياته.

وأكد أحد أصدقاء الضحية لصحيفة المصري اليوم أن الجريمة كانت بدافع الغيرة من تفوق محمد الدراسي، لافتاً إلى أنه كان معروفاً بتفوقه الدراسي، ومواظبته على الصلاة في المسجد، وكون والده يعمل في مجال التربية والتعليم، ما جعله يحظى باحترام واسع بين سكان القرية.

وأضاف صديق آخر أن أسرة محمد لم تجده صباح اليوم التالي في المنزل، ما دفعهم للبحث عنه في أنحاء القرية قبل التوجه إلى مركز شرطة بنها لتقديم بلاغ. وهناك، اعترف المتهم بقتل نجلهم وأرشد الشرطة إلى مكان الجثة داخل المبنى غير المكتمل.

سير التحقيقات

كشفت التحقيقات أن الطالب المجني عليه تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة بسكين بعد منتصف الليل، وأن المتهم ترك أداة الجريمة إلى جانب الجثة قبل أن يسلم نفسه طواعية للأجهزة الأمنية.

من جانبها، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً رسميًا بالعثور على جثة الشاب داخل المبنى، عقب اعتراف المتهم المباشر. وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد انتهاء الفحص، بالإضافة إلى طلب تحريات مباحث مركز شرطة بنها وسؤال ذوي المجني عليه، وإرسال أداة الجريمة إلى المعمل الجنائي.

وعلى صعيد أوسع، تشير بيانات رسمية وتقارير دولية إلى أن معدلات جرائم القتل في مصر خلال عام 2025 تبقى منخفضة مقارنة بعدد السكان، حيث تتراوح بين حالتين إلى ثلاث حالات لكل 100 ألف نسمة سنويًا، مع تراجع نسبي في الجرائم العنيفة مقارنة بالسنوات السابقة، رغم استمرار وقوع حوادث فردية صادمة تثير جدلاً واسعًا في المجتمع.

المصدر / صحف مصرية