الدفاع المدني بغزَّة يعلّق الاستجابة لإزالة أخطار المباني بسبب نفاد الوقود

أعلن الدفاع المدني بغزة، يوم الاثنين، تعليق نداءات الاستجابة لإزالة الأخطار من المباني المتضررة من القصف، بسبب نفاد معظم كميات البنزين وتلف كثير من المعدات المتوفرة في المحافظات، والتي هي أصلا قليلة جدا ومحدودة، ولم تكن تلبي أدنى مستوى للاستجابة بما لا يتعدى 30% من إجمالي النداءات.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي "اليوم لدينا نحو 1560 نداء استغاثة معلقًا لمباني متضررة من القصف الإسرائيلي، ومطالبون بإزالة الخطر عنها، لكننا للأسف الشديد غير قادرين على تلبية الاستجابة وإزالة الخطر، بسبب نفاذ معظم كميات البنزين وتلف كثير من المعدات المتوفرة في المحافظات".

وحذّر بشدة من أن آلاف المواطنين الذين يسكنون في هذه المباني والنازحون في الخيام المقامة في محيطها حياتهم الآن في خطر كبير، في ظل تعليق الاستجابة للنداءات الإنسانية.

وطالب الدفاع المدني الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالعمل لتلبية متطلبات الاستجابة الإنسانية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال كميات الوقود والمعدات اللازمة حتى تتمكن طواقمنا من القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي.

ومنذ بدء اتفاق وقف النار في أكتوبر الماضي، سجلت طواقم الدفاع المدني إزالة خطر الكتل والأسوار الإسمنية في نحو 3445 مبنى ومنزلا سكنيا متضررا من القصف الإسرائيلي، كانت تشكل خطرا على حياة السكان والنازحين في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

