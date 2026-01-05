فلسطين أون لاين

محدث شهيدان وإصابات جراء انهيار عمارة سكنية في مخيم المغازي

05 يناير 2026 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من انهيار مبنى متضرر من قصف إسرائيلي سابق في غزة

ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، صباح يوم الاثنين، جراء انهيار منزل مكوّن من خمسة طوابق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني الشهيدين إبراهيم محمد الشنا (29 عاما) وابنه الطفل محمد (8 أعوام) من تحت أنقاض حاصل مجاور للمنزل الذي انهار في مخيم المغازي.

وذكرت مصادر محلية، أن المبنى لعائلة الشنا في المخيم، انهار فوق رؤوس ساكنيه، مشيرة إلى أنه كان قد تعرض لقصف سابق خلال حرب الإبادة.

وفي وقت سابق، حذّر الدفاع المدني من أن حوالي 30 ألف مبنى في قطاع غزة مهددة بالانهيار، ما يشكل خطراً على حياة نحو 150 ألف نسمة يقيمون فيها.

وقال مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير، إن أكثر من 30 منزلاً انهارت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً، مما يعكس تفاقم الأزمة العمرانية والإنسانية.

وأوضح "المغير"، أن الأخطار تشمل الانهيارات المباشرة بالإضافة إلى "الأخطار غير المرئية" الناتجة عن هزات أرضية صغيرة ناجمة عن استهداف البنية التحتية بالصواريخ، والتي أحدثت فجوات تحت المباني.

وأكد الدفاع المدني أن الأضرار البنائية في عدد كبير من منازل غزة تجعلها عرضة للانهيار عند تسرب المياه أو استمرار الهطولات المطرية، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والتواصل مع الطواقم المختصة لتقييم سلامة المباني قبل السكن فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإبادة الجماعية #المنخفضات الجوية #انهيار منزل #طوفان الأقصى

