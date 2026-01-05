الاحتلال يُحوِّل المحلل السياسي ساري عرابي للاعتقال الإداري

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي، للاعتقال الإداري، عقب اعتقاله من منزله قبل 10 أيام.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، في تصريح له، إن الاحتلال حوّل الكاتب والمحلل السياسي الأسير ساري عرابي، من بلدة رافات، شمالي مدينة القدس المحتلة، للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

وأعادت قوات الاحتلال فجر الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر 2025 الماضي، الأسير المحرر والكاتب ساري عرابي، عقب دهم منزله في بلدة رافات، شمالي القدس.

وعرابي كاتب وباحث في قضايا السياسة والفكر الإسلامي، نُشرت له مقالات في عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومراكز الأبحاث، ويشارك كمتحدث في الشؤون الثقافية والفكرية والسياسية عبر عدد من القنوات التلفزيونية.

