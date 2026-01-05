مادورو يمثل اليوم أمام محكمة في نيويورك.. قاضيها يهوديّ وهذه أبرز المعلومات عنه

يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، أمام القضاء الأمريكي بعد يومين فقط من اختطافه مع زوجته من العاصمة كاركاس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، سيمثلان أمام القاضي المعروف ألفين هيلرشتاين، في المحكمة الفيدرالية بمانهاتن في ولاية نيويورك.

وبعد ساعات من اعتقاله فجر السبت، نقل مادورو بطائرة إلى قاعدة ستيوارت العسكرية بولاية نيويورك، ثم اقتيد مكبل اليدين برفقة زوجته سيليا فلوريس إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات في مانهاتن، حيث خضع لتحقيق أولي قبل أن يودع في مركز احتجاز بمنطقة بروكلين في نيويورك.

القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين

ويعد القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين (92 عاماً) أحد أقدم القضاة الولايات المتحدة، وهو يهودي أرثذوكسي ملتزم، خدم سابقا في سلك المحاماة العام للجيش الأمريكي.

هيلرشتاين "عميد القضاة"، كان قد جرى تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1998، واللافت أنه أصدر وأشرف في العام 2020 على لائحة الاتهام الأصلية ضد مادورو.

وعُرف هيلرشتاين بإدارته لأعقد القضايا الأمنية في تاريخ الولايات المتحدة، وعلى رأسها ملف تعويضات أحداث 11 سبتمبر، وقضايا الإرهاب الدولي.

التهم الموجهة ضد مادورو

نشرت السلطات الأميركية، السبت، نص قرار الاتهام الفدرالي بحق مادورو الذي ينسب إليه جريمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وجرائم أخرى، وهي تهم نفاها سابقا الرئيس الفنزويلي.

إلى جانب تهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، يتضمن القرار تهم التآمر لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وحيازة أسلحة رشاشة ووسائل تدمير.

ويتضمن القرار اتهامات بحق زوجة مادورو، التي اعتقلت معه، وابنه ومسؤولين كبار آخرين في فنزويلا.

