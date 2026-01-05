إصابة شابين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين (30 و34 عاما) بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية خلال محاولتهما اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

وبشكل شبه يومي، تشهد الرام إصابات متكررة في صفوف المواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على الشبان والعمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، في ظل إجراءات مشددة وملاحقات يومية تهدد حياتهم.

وكثّف الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1100 مواطن فلسطيني وإصابة اكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.

المصدر / وكالات