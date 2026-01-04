فلسطين أون لاين

الاحتلال يطوق رام الله بدعوى الاشتباه في "عملية دهس"

04 يناير 2026 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، إصابة مستوطن في عملية دهس قرب مستوطنة "عطيرت"، شمال مدينة رام الله، مشيرة إلى أن مركبة فلسطينية نفذت العملية وانسحبت من المكان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن بلاغًا أوليًا ورد حول عملية دهس وقعت في منطقة "عطيرت" قرب رام الله.

وفي أعقاب الحادثة، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على مدينة رام الله ومحيطها، وسط انتشار واسع للقوات وعمليات تفتيش وملاحقة في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن هناك شبهات بوقوع عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت وسط الضفة.

 

