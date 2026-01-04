السعودية توجّه بتكثيف الجسور الإغاثية إلى غزة

فلسطين أون لاين

04 يناير 2026 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
وكالات/ فلسطين أون لاين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن التوجيه يأتي استمرارًا للدور الإنساني السعودي في الاستجابة للأزمة الإنسانية في القطاع، وتعزيزًا لتدفق المساعدات دون انقطاع.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة أن القرار يندرج ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة المتضررين في غزة، ويمثل امتدادًا للدور التاريخي للمملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات، مشددًا على أن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان السعودية قيادةً وشعبًا.

