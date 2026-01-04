إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام شرقي القدس

أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا أصيب برصاص قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أصيب مواطن برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها.

وتشهد الرام إصابات متكررة في صفوف المواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على الشبان والعمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، في ظل إجراءات مشددة وملاحقات يومية تهدد حياتهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.