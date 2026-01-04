فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قائد شرطة الاحتلال في القدس يتولى مهامه لتنفيذ أجندة بن غفير

خبير بيئي يحذر: التلوث والركام في غزة يهددان صحة النازحين

3 شهداء برصاص الاحتلال وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بلدة الرام شرقي القدس

الاحتلال يبدأ إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية تدخل مساعدات لغزة

مصر تستهدف جمع 6 مليارات دولار من بيع الأصول

في تحليل الشخصية ولغة الجسد: كيف أصبح أبو عبيدة رمزًا للصمود والوعي الجمعي؟

مستوطنون يسيجون أراضٍ في تقوع جنوب شرق بيت لحم

الأوقاف: 27 اقتحامًا للأقصى و53 منعًا للأذان بالحرم الإبراهيمي

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

04 يناير 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية

 اقتحم مستوطنون، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 476 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل يومي، ويتم الاقتحام عبر مجموعات بحماية سلطات الاحتلال وعلى فترتين؛ صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من انتهاكاته الرامية إلى تهويد شرقي القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة الاحتلال سمحت، بشكل أحادي، منذ عام 2003، باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، لتشهد أعداد المقتحمين ارتفاعاً مطرداً عاماً بعد آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #تهويد #باب المغاربة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة