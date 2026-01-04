شهيدان برصاص الاحتلال وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على غزة

استشهد فلسطينيان آخر بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، في وقتٍ يواصل فيه جيش الاحتلال الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين في غزة، باستشهاد الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن وإصابة الصياد يامن خليل القن بنيران جيش الاحتلال في منطقة "فش فرش" جنوب القطاع.

كما استشهد فادي نجيب صلاح بنيران قوات جيش الاحتلال في مواصي خانيونس جنوبي غزة.

وصعّد طيران الاحتلال الحربي عدوانه على قطاع غزة، حيث بشن غارات عنيفة استهدفت مدينتي خانيونس وغزة، بالتزامن مع تكثيف القصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مع ساعات الفجر الأولى.

وتشهد المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس إطلاق نار متواصل من الدبابات، حيث وصلت الرصاصات إلى خيام النازحين في محيط مقابر النمساوي غربي المدينة.

وفي السياق ذاته، استهدفت دبابات الاحتلال بقصف مدفعي عنيف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، تزامنًا مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المنطقة.

وجنوبي القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينة رفح، في إطار التصعيد المتواصل. كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أغار طيران الاحتلال على المناطق الشرقية، فيما جددت الآليات الإسرائيلية إطلاق النار شرقي مخيم البريج في المنطقة الوسطى.

وكان ثلاثة مواطنين، بينهم طفلتان، قد استشهدوا يوم أمس، وأصيب 17 آخرون، جراء استهداف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ العاشر من أكتوبر المنصرم.

المصدر / فلسطين أون لاين