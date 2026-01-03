مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة بيتا

هاجم مستوطنون، مساء يوم السبت، منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا عدة منازل في منطقة الظهرة بالبلدة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب من بلدة حوارة بعد احتجازه لعدة ساعات، ما أدى لإصابته بجروح في وجهه.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذ المستوطنون 621 اعتداء بالضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في هذا الشهر.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين؛ فلسطينية وإسرائيلية، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ووفقا لتقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة حتى نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين