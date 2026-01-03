فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحروب والمتغيرات القضائية والاجتماعية ... هجرة أكاديمية "صامتة" داخل (إسرائيل)

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة بيتا

عجز مزمن وأرقام تثير التساؤلات في ميزانية السلطة الفلسطينية

مباحث التموين تضبط آلاف اللترات من زيت الزيتون المغشوش في خان يونس

وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر أحد مؤسسي قناة "الجزيرة"

آبل تخفض إنتاج فيجن برو وتؤجل إطلاق آيفون 18 القياسي

مهاجم الأهلي المصري يستعد للانتقال إلى نادي برشلونة

قوات الاحتلال تصيب فلسطينيين في القدس وتقتحم عدة قرى في رام الله

غوتيريش يطالب سلطات الاحتلال بالتراجع عن حظر أنشطة المنظمات الإنسانية

أطباء السودان تحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب جرائم "الدعم السريع"

مباحث التموين تضبط آلاف اللترات من زيت الزيتون المغشوش في خان يونس

03 يناير 2026 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
...
مباحث التموين أكدت أن الجولات التفتيشية في الأسواق ستتواصل بشكل يومي

ضبطت مباحث التموين في شرطة محافظة خان يونس، خلال جولة تفتيشية مشتركة مع اللجنة الغذائية بالمحافظة، كمية كبيرة من زيت الزيتون المغشوش تُقدّر بنحو 4 آلاف و200 لتر، كانت بحوزة تاجرين، وتظهر عليها علامات واضحة على الفساد.

وقالت مباحث التموين في خان يونس، في تصريح يوم السبت، إن الطواقم المختصة عثرت على الكمية المضبوطة خلال الجولات الرقابية، مشيرًة إلى أنه جرى التحفظ عليها وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت أن الكمية كانت بحوزة التاجرين (ع.ن) و(هـ.ش)، مؤكدًا تشكيل لجنة مختصة للإشراف على إتلافها وضمان عدم استخدامها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكدت مباحث التموين أن الجولات التفتيشية ستتواصل بشكل يومي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمستهلكين في المحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خان يونس #مباحث التموين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة