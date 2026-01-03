مباحث التموين تضبط آلاف اللترات من زيت الزيتون المغشوش في خان يونس

ضبطت مباحث التموين في شرطة محافظة خان يونس، خلال جولة تفتيشية مشتركة مع اللجنة الغذائية بالمحافظة، كمية كبيرة من زيت الزيتون المغشوش تُقدّر بنحو 4 آلاف و200 لتر، كانت بحوزة تاجرين، وتظهر عليها علامات واضحة على الفساد.

وقالت مباحث التموين في خان يونس، في تصريح يوم السبت، إن الطواقم المختصة عثرت على الكمية المضبوطة خلال الجولات الرقابية، مشيرًة إلى أنه جرى التحفظ عليها وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت أن الكمية كانت بحوزة التاجرين (ع.ن) و(هـ.ش)، مؤكدًا تشكيل لجنة مختصة للإشراف على إتلافها وضمان عدم استخدامها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكدت مباحث التموين أن الجولات التفتيشية ستتواصل بشكل يومي وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمستهلكين في المحافظة.

