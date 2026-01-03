وفاة الإعلامي الأردني جميل عازر أحد مؤسسي قناة "الجزيرة"

توفي، يوم السبت، بالعاصمة البريطانية لندن، الإعلامي الأردني البارز جميل عازر، أحد مؤسسي قناة الجزيرة القطرية، عن عمر ناهز 89 عاما.

وأفادت قناة "المملكة" الأردنية (رسمية) بوفاة عازر، الذي ولد عام 1937 في مدينة الحصن، بمحافظة إربد، شمالي الأردن.

ويعد الراحل من أبرز رموز العمل الإذاعي والتلفزيوني في العالم العربي، وارتبط اسمه بقناة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، وهو صاحب شعارها الشهير "الرأي والرأي الآخر".

وقبل ذلك، عمل عازر، في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث أسهم في صقل تجربته الإعلامية على مدى عقود.

ونعى مذيع قناة الجزيرة التونسي محمد كريشان، الراحل في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، قائلا: "بلغني قبل قليل، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أستاذنا العزيز جميل عازر في لندن".

وأضاف كريشان، أن الراحل "من الجيل المؤسس لقناة الجزيرة قبل ثلاثين عاما وصاحب شعارها الرأي والرأي الآخر".

وأشار إلى أنه تقاعد قبل نحو عشر سنوات وعاد إلى لندن، التي عمل في إذاعتها العربية قرابة ثلاثة عقود.

وتابع كريشان: "كان الأستاذ جميل دمث الأخلاق، هادئ وحبّوب، وكان مخلصا متفانيا في عمله وكأنه في عز الشباب. رحمة الله عليه وخالص العزاء لزملائه وأحبته".

المصدر / الأناضول